تشغيل مشروع «الطاقة الشمسية» في مواقف وزارة البيئة و«كهرباء دبي»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي تشغيل مشروع نظام الطاقة الشمسية في مواقف السيارات بمبناها الرئيس ومبنى وزارة التغير المناخي والبيئة.

وكانت الهيئة قد أطلقت المشروع العام الماضي، ضمن مبادرة «شمس دبي»، في إطار جهودها لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم التحول الذكي لمدينة دبي، تحقيقاً لرؤيتها بأن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.

وتوفر مواقف السيارات المزودة بأنظمة الطاقة الشمسية التغطية لـ885 موقفاً للسيارات في الموقعين، باستخدام 6700 لوح من ألواح الطاقة الكهروضوئية المصنعة محلياً، والتي تمتد على مساحة 13,200 متر مربع، وتصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2000 كيلووات في الموقعين؛ أي بما يعادل خفض نحو 1500 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

خطوة وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يأتي التشغيل التجريبي لمشروع أنظمة مواقف السيارات الشمسية في كل من ساحات مواقف مبنى الهيئة الرئيسي، ومواقف مقر وزارة التغير المناخي والبيئة، خطوة للأمام في مسيرتنا نحو تشجيع الجمهور على الاستفادة من مبادرة «شمس دبي»، التي تهدف الهيئة من خلالها إلى دعم مبادرة دبي الذكية، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال توفير 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وأضاف الطاير: «تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى توفير سبل الراحة وتعزيز مستوى سعادة المعنيين، وتعزيز مفهوم المباني الخضراء والمستدامة، ونشر ثقافة الاستدامة في استهلاك الطاقة، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ومساعدة مؤسسات حكومة دبي في تحقيق الهدف الذي حدده المجلس الأعلى للطاقة في دبي بخفض 20% من استهلاك الطاقة في جميع المباني الحكومية بحلول 2020، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2021، لإيجاد بيئة مستدامة، وغايات خطة دبي 2021 بجعل دبي مدينة ذكية ومستدامة؛ ذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة».

وأشار إلى أن مبادرة «شمس دبي»، التي أطلقتها الهيئة عام 2015 لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الأنظمة الكهروضوئية وربطها بشبكة الهيئة، قد حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم حتى الآن ربط 1145 مبنى بشبكة الكهرباء في دبي بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 49.9 ميجاوات، ولدى الهيئة طلبات أخرى بقدرة إجمالية تزيد على 323.83 ميجاوات، وتهدف دبي إلى تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية على أسطح جميع مباني الإمارة بحلول عام 2030.