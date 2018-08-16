مذكرة تفاهم مع أستراليا بشأن الشروط الصحية للتجارة في المنتجات الغذائية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أبرمت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والموارد المائية في أستراليا بشأن شروط الصحة والصحة النباتية للتجارة في المنتجات الغذائية، والأطعمة المصنعة، والأعلاف، والمشتقات الحيوانية، والنباتات والمنتجات النباتية. ووقع المذكرة كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وديفيد لتلبراود وزير الزراعة والموارد المائية لأستراليا.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي: «أن توقيع المذكرة يأتي تعزيزاً للتعاون بين البلدين في القضايا المتعلقة بصحة النباتات والحيوانات وتطبيق مبادئ التكافؤ والمناطق الخالية من الآفات والأمراض على تجارة المنتجات الغذائية الأسترالية والأطعمة المصنعة والأعلاف والمشتقات الحيوانية والنباتات والمنتجات النباتية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، بما في ذلك منع دخول الأمراض ونشوئها وانتشارها».

تميز

وأكّد معالي الدكتور الزيودي: «أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع أستراليا على مستوى القطاعات الاقتصادية والبيئية والثقافية، وحرص الوفد من خلال الزيارة على تعزيز هذه العلاقات والاطلاع على أحدث التقنيات المطبقة في أستراليا بالمجالات البيئية والزراعية والحيوانية».

إنتاجية

وأشار معاليه إلى أنه ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم توجهات الدولة والقيادة الرشيدة نحو تحقيق الاستدامة على مستوى قطاعات عدة، ضم وفد الدولة إلى أستراليا عدداً من ممثلين من هيئة البيئة أبوظبي وشركة موارد القابضة، لتشجيعهم على الاستفادة من التجارب الحديثة الناجحة في الدول الأخرى.

استدامة

وخلال زيارة معالي الدكتور ثاني الزيودي لأستراليا عقد معاليه مجموعة من اللقاءات الثنائية التي تستهدف تعزيز التعاون بين الدولة وأستراليا، وتنسيق الجهود لتحقيق الاستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة، حيث التقى مع كونشيتا فييرافانتي ويلز وزيرة التنمية الدولية والباسيفيك الأسترالية، وديفيد لتلبراود وزير حكومة أستراليا للزراعة والموارد المائية، وجوليا بيشوب وزيرة خارجية أستراليا، وستيفن سيوبو وزير التجارة والسياحة والاستثمار في أستراليا.