«إسعاف دبي» تطلق «أسعفني» لاختصار زمن الاستجابة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دشن خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور أعضاء فريق الابتكار، تطبيق «أسعفني»، الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي من حيث قدرته الفائقة على اختصار زمن الاستجابة للحالات الحرجة، مؤكدا أن التطبيق سيساهم في إنقاذ أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية، والتي تتطلب أقصى درجات السرعة.

وقال الدراي: إن فكرة التطبيق المتوفر في متجر الهواتف الذكية بنظاميها الآيفون والأندرويد والآيباد تقوم على إشراك فئات المجتمع المؤهلين في إسعاف المرضى وتحديد أماكن وجودهم وإشعارهم بمكان المريض.

وقال عيسى الغفاري مدير إدارة العمليات بالمؤسسة: إن التطبيق يساهم في مساعدة المسعفين المتطوعين وتوجيههم للمريض وفق خارطة تحدد لهم موقع طلب الإسعاف ونوع الحالة.

وأكد أحمد عبد الحكيم رئيس فريق الابتكار بالمؤسسة رئيس قسم الإسعافات الطارئة، أن التطبيق يشتمل على مميزات عدة تساهم بشكل كبير في رفع سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، إضافة إلى تغطية الفعاليات وتأهيل وتدريب أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.