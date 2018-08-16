وكيل «الخارجية» يتسلم أوراق اعتماد سفير سلوفينيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

تسلم أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد أوتو بونجارتنيك سفير جمهورية سلوفينيا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير السلوفيني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفينيا.

من جانبه أعرب سفير جمهورية سلوفينيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.