المؤسسات الشرطية تنشر دوريات مرورية وأمنية خلال إجازة العيد

المصدر: Ⅶ الشارقة، رأس الخيمة - البيان، أم القيوين - عصام الدين عوض

أعلنت القيادات العامة لشرطة الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة جاهزيتها الكاملة لإجازة عيد الأضحى المبارك، عبر نشر الدوريات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأمن.

وأكد العميد عبدالله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، خلال ترأسه الاجتماع الذي عقد أمس، بقاعة حميد سيف بمبنى القيادة، بحضور مديري الإدارات أن القيادة أكملت كل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

أم القيوين

إلى ذلك أكد العقيد سعيد عبيد، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن الإدارة ستسير عدداً من الدوريات المرورية لتنظيم حركة السير والمرور، منها ما سوف يتم نشره أمام المساجد قبل صلاة العيد، وأخرى بعد ليلة العيد لتأمين الحركة المرورية في الطرقات الداخلية والخارجية، كما تم وضع خطة عمل لتنظيم حركة السير والمرور خلال فترة عيد الأضحى المبارك في جميع المناطق، حيث ستنطلق الدوريات من كل المراكز الشرطية والتي ستكون موجودة على مدار الساعة.

رأس الخيمة

وأكد العميد عبدالله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن شرطة رأس الخيمة وفرت 50 دورية مرورية وأمنية ستجوب جميع الطرق والمناطق الداخلية والخارجية للإمارة خلال إجازة عيد الأضحى، للتعامل مع جميع الأحداث مع تقديم أفضل الخدمات الأمنية للجمهور، وسيتم توزيع عدد منها أمام مصليات العيد وعند مناطق «المقاصب» لتسهيل حركة السير وتحقيق الانسيابية المرورية، كما سيتم مراقبة جميع الطرق والأحياء السكنية والتركيز على المناطق السياحية في الإمارة، حرصاً على توفير بيئة مجتمعية آمنة، مفعمة بالسكينة والهدوء.