«لجنة الوعظ» تنظم خدمات فقهية للحجاج على مدار الساعة

المصدر: Ⅶ مكة المكرمة - وام

تنظم لجنة الوعظ ببعثة الحج الرسمية للدولة ورش عمل وخدمات فقهية على مدار الساعة طوال أيام الحج، وذلك في إطار حرص البعثة على زيادة الوعي لدى الحجاج بمناسك الحج.

وأعدت اللجنة البرامج الوعظية في مكة المكرمة والمدينة المنورة قبل بدء المناسك، إضافة إلى متابعتها نشر «حقيبة الحاج» بعد تحديثها من خلال التطبيق الذكي للهيئة للعامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إضافة إلى توزيع الحقيبة ورقياً على جميع الحملات لتصل إلى حجاج الدولة، كما يتم إرسالها عبر رسالة نصية إلى الحجاج.ويستقبل حجاج دولة الإمارات رسائل نصية توعوية منذ بداية المناسك حتى نهايتها من قبل اللجنة، فيما تم إعداد اللوحات التوعوية الدينية في المشاعر المقدسة، إضافة إلى نشر أبرز الفتاوى المتعلقة بأداء المناسك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرسلت اللجنة للحجاج عدداً من المقاطع المرئية حول الحج على أن يتم عرض المواد الوعظية والفتاوى الشرعية والرسائل التوعوية في الشاشات المرئية عند المداخل الرئيسية في مشعر منى، إضافة إلى إعداد خطة البث الموحد للمحاضرات والدروس الفقهية في مشعر منى للرجال والنساء.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية لدولة الإمارات: إن أصحاب الفضيلة الوعاظ والواعظات يقومون إضافة إلى تقديم المحاضرات بمتابعة أعمال الحج وأداء حجاج الدولة للمناسك.

وأضاف: «تأتي المحاضرات في إطار اهتمامات وحرص بعثة الحج الرسمية على زيادة الوعي لدى حجاج الدولة والتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الصحيحة خاصة المتعلق منها بهذا النسك».

وأوضح الكعبي، أن البعثة الرسمية توفر مفتين بمقرها، إضافة إلى تواجدهم بعد ذلك في المشاعر المقدسة بـ«منى وعرفات ومزدلفة» للإجابة عن استفسارات الحجاج.

وأشار إلى أن البعثة خصصت 5 خطوط هاتفية ساخنة تعمل على مدار 24 ساعة للإجابة عن استفسارات حجاج الدولة، منوهاً بأنه تم إعداد برنامج وعظي متكامل وشامل للنساء في جميع الحملات يضم محاضرات وعظية ودروساً فقهية.

وقال رئيس بعثة الحج الرسمية، إنه سيتم تنظيم عدد من الندوات التثقيفية المتنوعة بالتنسيق مع مختلف اللجان للتوعية بالأمور الطبية، أو المستجدات الخاصة بالطوارئ بما يمكّن الحاج من أداء مناسكه بكل يسر وسهولة عبر الاستفادة من مختلف المواضيع التي تطرحها الندوات خلال عقدها، مؤكداً أن جميع الخدمات التي تقدم لحجاج دولة الإمارات تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة لمراحل وصولهم.

ولفت إلى أن بعثة الحج الرسمية تواصل جهودها عبر لجانها التي تعمل باستمرار خلال أيام الحج منذ لحظة استقبال الحاج في مطارات المملكة إلى انتهاء أدائه كامل المناسك إلى جانب التسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية يومياً خدمةً للحجيج.