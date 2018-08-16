«مدني الفجيرة» ينفذ تمريناً لحريق بالمنطقة الحرة

المصدر: Ⅶالفجيرة - البيان

شهد اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني سيناريو تمرين استراتيجي لحريق نشب في عدد من المستودعات في المنطقة الحرة بإمارة الفجيرة، قامت بتنفيذه الإدارة العامة للدفاع المدني الفجيرة، بحضور العقيد خالد ربيع الحمودي مدير إدارة الدفاع المدني الفجيرة بالإنابة وعدد من الضباط، وذلك تعزيزاً لجاهزية الكوادر البشرية والآليات والمعدات، ولضمان القدرة على التنسيق الفعال في مواجهة الحوادث مع شركاء الدفاع المدني.

وشارك في التمرين القيادة العامة لشرطة الفجيرة، والهيئة الوطنية للأزمات والكوارث والهلال الأحمر، وهيئة حماية البيئة، ودائرة الأشغال، والإسعاف الوطني، وقسم الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وفريق ساند التطوعي. وأفاد اللواء جاسم المرزوقي بأن التمرين يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطبيق وإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير.