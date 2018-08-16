وفد «الهلال» يطلع على خدمات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي بصحبة «براعم الهلال»، وذلك للاطلاع على خدمات شرطة أبوظبي الأمنية والمجتمعية.

واطلع البراعم، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 13 سنة، على مهام وخدمات مركز شرطة بني ياس التابع لمديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، وجرى توزيع الهدايا التذكارية عليهم، ما أدخل البهجة إلى نفوسهم.

وتأتي الزيارة ضمن تجسيد قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان والاستدامة. وكان العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، التقى البراعم، مؤكداً أهمية تعريف النشء بجهود وخدمات شرطة أبوظبي في إطار تعزيز مفهوم الشراكة الإنسانية.