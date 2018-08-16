مساعدات إماراتية لكازاخستان ضمن «الأسرة المنتجة»

المصدر: استانا - وام

أشرف الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان خلال زيارته لمقر دائرة تنمية المجتمع الكازاخستانية على مراسم توزيع ماكينات الخياطة لـ 100 أسرة في إطار مشروع «الأسرة المنتجة» والذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع سفارة الدولة.

وفي كلمة له لوسائل الإعلام الكازاخستانية قال السفير:

«إن المشروع يأتي استجابة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2018 عام زايد واحتفاءً بمئوية زايد، حيث تقوم سفارة الدولة بعمل مشاريع إنسانية متنوعة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، مما له تأثير إيجابي على فئات المجتمع الكازاخستاني».

ومن جانبه، شكر دانيار ايسين رئيس دائرة تنمية المجتمع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسفارة الدولة لحرصهم على تنفيذ مثل هذه البرامج التي ستساهم في رفع رفاهية الأسر المحتاجة.