تدشين خدمة الكاتب العدل في منشآت «إصلاحية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

دشنت إدارة الكاتب العدل والتوثيق بدائرة القضاء في أبوظبي، خدمة الكاتب العدل الحكومي في مقر المنشآت الإصلاحية والعقابية، وذلك بعد قيد وترخيص عدد من ضباط القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لأداء مهام الكاتب العدل الحكومي ضمن اختصاصاتهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 في شأن عمل الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام. وأنجز الكاتب العدل الحكومي المرخص التابع للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، تصديق المعاملة الأولى لأحد نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية.