«أبوظبي القضائية» تختتم برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أكاديمية أبوظبي القضائية في أبوظبي، الدورة الثانية من برنامج التكوين الأساسي لكاتب العدل الحكومي، بمشاركة متدربين من بلدية أبوظبي، والقضاء العسكري، وسوق أبوظبي العالمي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها التنافسية، من حيث تسهيل ممارسة الأعمال؛ بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة تعمل على رفع مؤشر الأداء وتجويد الخدمات العدلية، لتلبية متطلبات التنمية المتسارعة في إمارة أبوظبي، من خلال خطة متكاملة تتضمن تأهيل الراغبين بالعمل في مهنة الكاتب العدل في القطاعين الخاص والحكومي، والإشراف على أدائهم، إضافة إلى تيسير الإجراءات العدلية من حيث زيادة مساحة التوزع الجغرافي لخدماتها العدلية، واعتماد نظام الكاتب العدل الخاص، كما تتضمن الخطة توفير الخدمات المتخصصة للكاتب العدل الحكومي، وذلك من خلال تأهيل كوادر من موظفي هذه الجهات للقيام بمهام الكاتب العدل المتعلقة بتعاملات الجهات التي يعملون لديها.

وأشار المستشار العبري إلى أن ممارسة موظفي الجهات الحكومية لمهام الكاتب العدل، وإعطائهم صلاحيات التصديق على المحررات المرتبطة بمهام هذه الجهات، سيساهم في تحقيق سهولة الأعمال، ويحد من ازدواجية الإجراءات، ويوفر الوقت والجهد والنفقات لإتمام التعاملات، وبالتالي يشكل دعماً للقدرة التنافسية لإمارة أبوظبي، ويحقق الصالح العام الاقتصادي للأطراف ذات الصلة.