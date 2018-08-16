«كليفلاند كلينك» يشارك برسم خريطة للمشاكل الصحية في الخليج

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشارك الباحثون في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» في رسم صورة واضحة للمشاكل الصحية في منطقة الخليج، وذلك بهدف تحديد التوجه الصحيح لتطوير خيارات رعاية جديدة ومبتكرة، ويؤكدون أن إجراء الأبحاث حول نسبة انتشار الأمراض وأسبابها هو الخطوة الأولى لتحقيق النجاح في تقديم علاجات أفضل، تلبي احتياجات المرضى المحليين وتحسين تجربة المريض من خلال تقديم رعاية أكثر جودة وكفاءة.

ويهدف النشاط البحثي في المستشفى، الذي أسفر عن نشر 89 ورقة بحثية في النصف الأول من العام الحالي و137 ورقة في العام 2017، إلى سد الفجوة والتباين في حجم ونوع البيانات الصحية المتوفرة حول شعوب الغرب وشعوب منطقة الشرق الأوسط والناجمة عن تمركز معظم الأبحاث الطبية المتقدمة في الولايات المتحدة وأوروبا وتناولها للتحديات الصحية التي تواجهها شعوب الغرب. ويتولى المكتب الأكاديمي في المستشفى الإشراف على الأبحاث التي يجريها الأطباء ويسهم فيها عدد من الكوادر المتخصصة في إدارة الدراسات البحثية وتنسيقها.