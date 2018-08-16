وزارة تنمية المجتمع و«الهلال» توزّعان كسوة العيد على الأسر المتعففة

المصدر: دبي - البيان

بدأت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بدبي بتوزيع كسوة العيد على ما يزيد على 1500 مستفيد من الأسر المواطنة المستفيدة من الضمان الاجتماعي من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، وذلك عبر مراكز التنمية الاجتماعية العشرة التابعة لها والمنتشرة في مختلف مناطق وإمارات الدولة، بعد أن قدمت الوزارة حصراً إلى فرع الهلال الأحمر بدبي بالأسر الأكثر احتياجاً لكسوة العيد.

وأكد سعيد الخاطري المشرف العام على مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة، حرص وزارة تنمية المجتمع على إدخال البهجة والفرحة إلى نفوس الأسر المواطنة المستفيدة من الضمان الاجتماعي عبر توفير كسوة العيد بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، معتبراً أن هذه المبادرة الخيرية تنبع من الالتزام بالمسؤولية الوطنية والمجتمعية للوازرة نحو فئات المجتمع كافة، بما يدعم الاستقرار الأسري عموماً.

وقال الخاطري: «إن مبادرة توزيع كسوة العيد تأتي ضمن خطة عمل وزارة تنمية المجتمع من أجل دعم ومساندة الأسر المواطنة خاصة في فترة المناسبات، وذلك من أجل تحقيق رسالة الوزارة الرامية إلى الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق التماسك المجتمعي عبر تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة ومبتكرة ضمن بيئة عمل محفزة».

من جانبه صرح محمد عبد الله الحاج الزرعوني مدير الهلال الأحمر الإماراتي بدبي بأن فروع الهلال الأحمر بالدولة وضمن توجيهات القيادة العليا للهيئة تعمل على مشاركة كافة الهيئات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة في تفعيل المبادرات الإنسانية والخيرية الداعمة لمبادرات «عام زايد» 2018.