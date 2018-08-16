إنجاز مسلخ البطائح في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أنجزت إدارة الأفرع في دائرة الأشغال العامة بالشارقة مسلخ منطقة البطائح، وسلمته إلى البلدية، بتكلفة 2.3 مليون درهم، وعلى مساحة 460 متراً مربعاً. وقال المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع بدائرة الأشغال: يضم المسلخ الموعز افتتاحه رسمياً اليوم من قبل البلدية أحدث الأجهزة والتقنيات.

من جهته أوضح سعيد بالرشيد، مدير إدارة الصحة والسلامة ببلدية البطائح، أنه تم تجهيز المسلخ لاستيعاب أعداد كبيرة وتلبية احتياجات الأهالي وإنهاء عمليات ذبح الأضاحي وتقطيعها بكفاءة عالية. وأفاد الدكتور محمود، الطبيب البيطري، أنه تم التأكد من تطبيق كل المعايير الصحية، موضحاً أن مواعيد عمل المسلخ خلال عيد الأضحى المبارك سوف تكون من بعد صلاة العيد مباشرة حتى الواحدة ظهراً، وثاني وثالث أيّام العيد من السادسة صباحاً حتى الواحدة ظهراً.