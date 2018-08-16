شرطة عجمان تنظم معرض «زايد للصور»

المصدر: عجمان - البيان

تزامناً مع ذكرى يوم جلوس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الذي يوافق السادس من أغسطس 1966، عندما تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، وضمن مبادرات عام زايد، نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان معرض «زايد للصور» تضمن صوراً متنوعة تحكي جوانب من مسيرة وإنجازات المغفور له الشيخ زايد، التي زان بها أرض وشعب الإمارات.

افتتح المعرض اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، في مركز ترخيص الآليات والسائقين، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعميد علي عبيد الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد علي حميد المسيبي، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعقيد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد علي جبر الشامسي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان وجمهور المتعاملين في المركز.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الحافلة بالإنجازات والنجاحات التي كانت سبباً في تقدم ورفعة دولة الإمارات، أحق بأن تحفظ وأن يفخر بها، وافتتاح هذا المعرض اليوم هو أحد مظاهر الفخر بقيم زايد وإنجازاته، وتعريف للموظفين والجمهور بتاريخ المغفور له، ولحظات تاريخية دوّنت في تاريخ دولة الإمارات.

وشمل المعرض صوراً تاريخية لمسيرة المغفور له الشيخ زايد وإنجازاته، ولقاءات مع شخصيات مهمة من شيوخ دولة الإمارات وحكامها، تظهر عظمة الإنجاز والجهود التي بذلها في سبيل تقدم الإمارات وريادتها حتى باتت سباقة على مستوى دول العالم.