«شؤون القصّر» و«دبي الذكية» تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

زار وفد من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر ممثلاً في علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة وعبدالله المدني، عضو مجلس إدارة المؤسسة مكتب دبي الذكية وكان في استقبالهم يونس آل ناصر، مساعد مدير عام مكتب دبي الذكية، وذلك للتعرف إلى مبادرات دبي الذكية وأنشطتها، ومناقشة سبل التعاون والاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية وتبادل الخبرات.

وبحث الطرفان خلال الاجتماع عدة موضوعات أبرزها كيفية استفادة المؤسسة من خبرات مكتب دبي الذكية في مختلف المجالات ومنها تطبيق نظام التراسل الإلكتروني مع الدوائر الحكومية واستراتيجية التحول الرقمي وتطبيقات تبادل البيانات المعتمدة لدى مكتب دبي الذكية، وكذلك عبر الاستفادة من النظام الإلكتروني الخاص باحتساب تكلفة المشاريع وإدارة المخازن مع عمليات الصيانة للأصول الوقفية، وكيفية ربط المصارف الوقفية وتنفيذ شروط الواقفين من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد من خلال الربط الإلكتروني مع الدوائر الحكومية ذلك وفق متطلبات إدارة شؤون القصر بالمؤسسة، كما تطرق الطرفان إلى وسائل التسويق والترويج للوقف المبتكر وعلامة الوقف لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.