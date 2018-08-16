3822 زيارة تفتيشية على المواقع الإنشائية في العين

المصدر: العين - وام

نفذ مكتب البيئة والصحة والسلامة في بلدية مدينة العين خلال النصف الأول من العام الجاري 3822 زيارة تفتيشية على المواقع الإنشائية شملت مباني حكومية وتجارية ومدارس وفلل. وقامت فرق التفتيش بالتفتيش على جوانب السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية، حيث رصدت‏‏‏ 28212‏‏‏ ملاحظة كان النصيب الأعلى من نسبة الملاحظات ‏‏‏4608 ‏‏‏ ملاحظات للعمل في المرتفعات، فيما كان أقلها في مجال الرافعات والمعدات الثقيلة الذي سجل 240 ملاحظة تفتيشية، وذلك من أجل تطبيق متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية في قطاع البناء والإنشاء وبتخويل من مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد).

وتشمل الملاحظات التفتيشية عدة مجالات أساسية منها الرافعات والمعدات الثقيلة ومعدات الحماية الشخصية والتوثيق واستعدادات الحالات الطارئة والسقالات وحوادث الحريق والإسعافات الأولية والرعاية الأساسية والعمل في المرتفعات والسلامة الكهربائية.