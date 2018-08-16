مدينة الطفل بدبي تستقطب العائلات بفعاليات متنوعة

المصدر: دبي - البيان

تستعد مدينة الطفل في دبي للاحتفال خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى استقطاب الأسر لقضاء أمتع الأوقات، حيث ستقام هذه الفعاليات في ثاني وثالث أيام العيد في تمام الساعة 11 حتى 1 ظهراً للفترة الصباحية ومن 3 حتى 6 مساءً للفترة المسائية.

وتشمل الفعاليات، مسابقة «شارك معنا واحصل على عيديتك» وهي عبارة عن أسئلة تعطى لكل عائلة مع تذكرة الدخول، ويتم وضعها في صندوق السحب ويقام السحب في فقرة «عيدوا ويانا» والتي تحتوي على مجموعة من الألعاب والمسابقات إلى جانب تقديم العديد من الهدايا القيّمة، بالإضافة إلى ركن «الحاج الصغير» والمخصص للتصوير مع خلفية للكعبة الشريفة والحجاج مع توفير لبس الإحرام والحجابات ليقوم الزوار بتصوير أنفسهم في الركن، وغيرها.