«الوقاية والسلامة» تنظم برنامجاً توعوياً لعمال «ناشئة الشارقة»

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

عقدت هيئة الوقاية والسلامة برنامجاً تدريبياً متخصصاً لعمال ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، حيث شارك أكثر من 40 عاملاً في البرنامج التدريبي «الأمن والسلامة في بيئة العمل»؛ بهدف الحد من الإصابات المرتبطة بالعمل، إذ يضمن هذا التدريب انتقال العمال بسلاسة إلى أجواء العمل السليم، وذلك تقليلاً من المخاطر التي قد تنجم عن قلة وعي العمال بأساليب سلامتهم أثناء أداء مهامهم اليومية.

هذا وأفاد الشيخ سيف محمد القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة: «جاء البرنامج التدريبي «الأمن والسلامة في بيئة العمل» بناءً على طلب ورد إلينا من إدارة مراكز الناشئة بالشارقة، بهدف تمكين العاملين في المراكز ورفع نسبة الوعي لديهم».

فيما أشاد السيد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون المالية والدعم اللوجيستي بناشئة الشارقة؛ بجهود هيئة الوقاية والسلامة في رفع الوعي الوقائي بين أفراد المجتمع لكافة فئاته.