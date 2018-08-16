برنامج ترفيهي صيفي لـ 131 نزيلاً في «إصلاحية أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفّذت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية ـ الوثبة، بمديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، برنامجاً ترفيهياً للبطولات الصيفية للنزلاء، بمشاركة 131 نزيلاً.

وأوضح الرائد عبد الجليل إسماعيل أحمد رئيس قسم تنسيق التأهيل والإصلاح، بإدارة المؤسسة بالوثبة، أن النزلاء شاركوا في ألعاب، «البلاي استيشن» على أجهزة «اللاب توب»، والكيرم، والشطرنج، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالنزلاء وإيجاد أجواء للتنافس، في بيئة تتيح لهم التحلي بالأخلاق، وتنمية المهارات.

وأكد نجاح منظومة شرطة أبوظبي في تأهيل ورعاية النزلاء، وتحقيق المزيد من المنجزات والمؤشرات الإيجابية بالتركيز على إعادة دمجهم في المجتمع.