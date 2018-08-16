18 مليار جالون مياه إنتاج الشارقة خلال 6 أشهر

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن كميات المياه المنتجة بإمارة الشارقة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 18.308.9 مليار جالون مياه استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر منها بنسبة 63.32%، بينما بلغت نسبة المياه المستهلكة في القطاع التجاري 23.38 %، واستحوذ القطاع الحكومي على نسبة 8.36%، والقطاع الصناعي على 4.87 %، والقطاع الزراعي على نسبة 0.08%.

وقال الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة: إن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج وتحلية المياه وتوزيعها على المستهلكين، كما تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه.

وقال الدكتور علاء الدين محمد الحسن رئيس قسم البحوث بإدارات الدراسات والبحوث: إن الهيئة تحرص على توفير البيانات الدقيقة حول المشروعات والخدمات التي تقدمها في مجالات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، انطلاقاً من سياستها التي تهدف إلى أن تكون نموذجاً وإطاراً مرجعياً من خلال الدعم الإحصائي للباحثين والدارسين والمساعدة على تلبية الاحتياجات الإحصائية لاتخاذ القرارات اللازمة.