شرطة أبوظبي تناقش «البيانات التحليلية»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت إدارة المعلومات الأمنية في قطاع شؤون القيادة، بشرطة أبوظبي حلقة نقاشية حول «قواعد البيانات التحليلية»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، لتطوير الشراكات الاستراتيجية القائمة مع الشركاء الداخليين.

وأكد الرائد محمد حمود العفاري، رئيس قسم الإحصاء والتحليل المركزي في إدارة المعلومات الأمنية، أهمية توحيد جهود المعنيين وإثراء التواصل والحوار بينهم، وإشراكهم في عملية صنع القرار والتحليل، مشيراً إلى أن الحلقة ناقشت كيفية استغلال البيانات بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.

وحضر الحلقة النقاشية عدد من ضباط مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، ومركز تقنية المعلومات والاتصالات، ومجموعة من ضباط مختلف الإدارات المعنية بشرطة أبوظبي.