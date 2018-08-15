طقس الغد حار بوجه عام مغبر أحيانا

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام مغبرا أحيانا نهارا و تظهر بعض السحب المنخفضة على المناطق الشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر .

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية و الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب و الضباب الخفيف.

وحركة الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقا من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/ س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 17:08 والثاني عند الساعة 04:57 و الجزر الأول عند الساعة 10:24 و الثاني عند الساعة 22:510.

وبالنسبة لبحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:11 و الثاني عند الساعة 02:03 و الجزر الأول عند الساعة 19:47 والجزر الثاني عند الساعة 07:40 .

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 31 90 40

دبي 39 32 90 45

الشارقة 40 30 85 35

عجمان 38 32 85 35

أم القيوين 39 30 80 30

رأس الخيمة 38 32 80 30

الفجيرة 37 32 85 45

العين 46 30 75 15

ليوا 44 29 90 15

الرويس 40 30 85 25

السلع 41 31 70 30

دلما 39 32 75 40

طنب الكبرى 37 31 80 45

طنب الصغرى 37 31 80 45

أبوموسى 37 31 80 45 .

