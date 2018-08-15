ساعات تطبيق رسوم المواقف خلال عطلة عيد الأضحى بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

في خطوة تهدف إلى إطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بعملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي ممثلة بمركز النقل المتكامل عن مجانية تطبيق رسوم المواقف السطحية في الإمارة ومواعيد عمل مراكز خدمة المتعاملين، حيث تقرر أن تكون مجانية مواقف خلال عطلة العيد بدءاً من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس حتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 25 أغسطس 2018، وذلك احتفاءً بعيد الاضحى المبارك. وفي هذا السياق نوهت دائرة النقل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9.00 مساءً وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

إلى ذلك صرحت الدائرة أن مراكز خدمة المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستغلق خلال فترة الإجازة أيضا على سيتأنف العمل يوم الأحد الموافق 26 أغسطس الجاري.