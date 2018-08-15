«تنفيذي الشارقة» يشكل لجنة للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.

وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 25 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة. وتم خلال الجلسة التصديق على محضر الجلسة السابقة، واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال التي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها.

تعاون

واعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة التنمية الاقتصادية والجامعة القاسمية، وتأتي المذكرة في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين المؤسسات المختلفة في الشارقة، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتوفرة لدى الطرفين، ودعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال وفق نظام مؤسسي، إلى جانب إنجاز البحوث والدراسات العلمية وجوانب التدريب العملي، وتنظيم المؤتمرات المتخصصة. واطلع المجلس على تقرير عن المنشآت المتأثرة بقرار الإزالة في منطقتي الشويهين والمريجة «مشروع قلب الشارقة»، واستعرض سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، الأرقام والإحصاءات التي سجلتها الدائرة في المنطقتين لمختلف المنشآت المتأثرة من قرار الإزالة.

مقترحات

واعتمد المجلس المقترحات التي تقدمت بها الدائرة التي من شأنها تخفيف الآثار للمنشآت المتأثرة بقرار الإزالة في منطقتي الشويهين والمريجة، ودعم أصحاب الأعمال وتحفيزهم وتشجعيهم على مواصلة أنشطتهم التجارية بمختلف أنواعها بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية.

دعم

وأكّد سلطان مطر بن دلموك الكتبي، رئيس مجلس مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، أن المقترحات تأتي في إطار تقديم خدمات مميزة للدارسين والخريجين من أبناء إمارة الشارقة.

ويترأس القاضي سالم مطر الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية، لجنة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية في الشارقة، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائباً للرئيس، وعفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أميناً للسر، والمحامي العام أنور أمين الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية، والعقيد جمال فاضل العبدولي، إدارة الجنسية بالشارقة، ومحمد عبدالله الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية، وأحمد إبراهيم الطرطور، من دائرة الخدمات الاجتماعية مقرراً للجنة.