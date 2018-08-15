عبدالله بن سالم ومحمد الشرقي يعزيان في وفاة موزة الوري

المصدر: Ⅶ دبي ـ وام

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي ظهر أمس، حيث قدم سموه - يرافقه الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والدكتور سعيد عبدالله جمعة المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي - صادق العزاء والمواساة إلى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وإخوانه إسماعيل وأحمد وصديق وعبداللطيف في وفاة المغفور لها والدتهم، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

مواساة

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة واجب العزاء في وفاة المرحومة موزة بنت علي الوري.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي ظهر أمس عن صادق العزاء والمواساة إلى معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وإخوانه إسماعيل وأحمد وصديق وعبد اللطيف في وفاة المغفور لها والدتهم، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الإحصاء في حكومة الفجيرة.