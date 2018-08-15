بحث التعاون الإعلامي بين الإمارات والكويت

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من وزارة الإعلام بدولة الكويت الشقيقة أمس مقر وكالة أنباء الإمارات «وام» في أبوظبي. واستقبل محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات الوفد الكويتي برئاسة فيصل ليل المتلقم الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي وجرى بحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الإخبارية والإعلامية وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته وآخرها الإعلام الرقمي.

وتطرق محمد جلال الريسي خلال اللقاء إلى المشاريع التطويرية التي تنفذها وكالة أنباء الإمارات والإنجازات التي تحققت على صعيد عملها، وأكد أن التعاون الوثيق بين الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على الصعيد الإعلامي يعد امتداداً وانعكاساً للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

ونوه إلى دور وكالة أنباء الإمارات في دعم مسيرة النهضة التي تشهدها الإمارات في إطار المنظومة الإعلامية للدولة، مشيراً إلى أن الوكالة توفر حالياً خدمة بث الأخبار بـ8 لغات إلى جانب توقيعها العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع نخبة من وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية لتبادل الأخبار والخبرات والمعلومات.

ومن جانبه قال فيصل ليل المتلقم: «إن زيارتنا لوكالة أنباء الإمارات تشكل فرصة لنا لتبادل الخبرات في المجال الإعلامي والاطلاع على المنهجيات وآليات العمل الحديثة التي تتبناها الوكالة، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تفعيل أدوار الإعلام الخليجي بوصفه أداة فاعلة لخدمة مجتمعاتنا وتحقيق التنمية المستدامة في بلادنا».

وأشاد بما شاهده والوفد المرافق بوكالة أنباء الإمارات من تطور على صعيد الأخذ بالتقنيات الحديثة وتسخيرها لعملها الإخباري.