«قضاء أبوظبي» تطلق المرحلة الثانية من «الفاتورة الإلكترونية»

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية، الذي يتيح المتابعة الدقيقة وسرعة الإنجاز لجميع الفواتير المتعلقة بمستحقات الموردين ومزودي الخدمة من الشركات والمؤسسات الذين تربطهم مع الدائرة عقود خدمات وتوريد وتنفيذ.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تلك الخطوة تأتي في إطار دعم جهود تعزيز مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق حزمة محفزات اقتصادية لتوفير أفق أرحب للتنمية والبناء والاستثمار، وتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وأشار المستشار يوسف العبري، إلى اهتمام دائرة القضاء انطلاقاً من التوجيهات المباشرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل المستمر على التحديث والتطوير لجميع الخدمات المقدمة لمواكبة التطورات التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي، وتحقيق المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.

ومن جهته قال أحمد المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، إن إطلاق المرحلة الثانية من نظام الفاتورة الإلكترونية، جاء بعد نجاح المرحلة الأولى التي أطلقت في الخامس من شهر مارس الماضي، وحققت نجاحاً كبيراً، فيما يتعلق بسرعة الوفاء بمستحقات الشركات والمؤسسات واختصار الوقت والجهد، إذ شملت جميع الفواتير المتعلقة بمستحقات الموردين والمقاولين ومزودي الخدمة الذين تربطهم مع الدائرة عقود خدمات وتوريد وتنفيذ.

80 %

تم إنجاز ما يقارب 80% من الأهداف المرصودة لعام 2018، لتصبح العمليات والإجراءات المرتبطة بالعمليات الداخلية مؤتمتة من خلال الأنظمة الإلكترونية، بما يحقق السرعة والمرونة واختصار الإجراءات.