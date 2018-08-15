سعود القاسمي يبحث وقنصل كوريا الجنوبية علاقات التعاون

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، جيون يونغ ووك قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله في الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بقنصل كوريا الجنوبية، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله الجديد لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.

حضر اللقاء مبارك علي الشامسي المستشار في حكومة رأس الخيمة وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.