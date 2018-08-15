تعازي خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد ينقلها سيف بن زايد لأمير الكويت

المصدر: Ⅶالكويت - وام

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة المغفور لها شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

كما نقل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى أمير دولة الكويت.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أمير دولة الكويت، وإلى أسرة آل الصباح الكرام، والشعب الكويتي الشقيق، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل في وقت سابق أمس إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة الكويت، حيث كان في استقبال سموه والوفد المرافق له الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

سلطان بن زايد يعزي أمير الكويت

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تعزية إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.

مواساة وأعرب سموه في برقيته عن صادق العزاء والمواساة في الفقيدة، سائلاً الله عز وجل أن يسبغ عليها واسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وأسرتها جميل الصبر والسلوان. أبوظبي - وام