«التوطين»: 3 أيام عطلة القطاع الخاص في عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - البيان

عمم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بأن يكون يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره الهاملي تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن. ورفع الهاملي أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات. وهنأ وزير الموارد البشرية والتوطين حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.