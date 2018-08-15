«البيئة» تعتمد 17 منفذاً لاستقبال المواشي استعداداً لـ«الأضحى»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

افتتحت وزارة التغير المناخي والبيئة منفذاً جديداً مؤقتاً لاستقبال المواشي في مطار آل مكتوم الدولي ليصبح بذلك عدد المنافذ المتاحة 17 منفذاً مخصصة لاستقبال المواشي، منها 5 تم استحداثها خلال عام 2018، ويأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، وحرصاً منها على تسهيل الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأجرى فريق عمل الوزارة جولة للمنفذ المؤقت في مطار آل مكتوم الدولي بهدف الاطلاع على الإمكانات المتاحة لاستقبال الإرساليات الواردة للدولة من المواشي.

وأكّد سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، أن الإجراءات الجديدة التي نفذتها الوزارة تأتي تماشياً مع هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته من خلال سلامة الغذاء المستورد.

وأوضح علوان أن الوزارة نفذت جملة من الإجراءات ضمن خدماتها البيطرية في المنافذ الحدودية بما يحقق خدمة تأمين احتياجات كل المقيمين على أرض الدولة من اللحوم والأضاحي السليمة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، ومنها زيادة أعداد أطباء الحجر البيطري وفنيي المختبرات، وزيادة عدد ساعات العمل في منافذ استقبال الإرساليات بهدف إنجاز وتسريع الإجراءات الخاصة باستقبال المواشي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت قبل البدء في تنفيذ هذه الإجراءات على التأكد من توافر وجاهزية المستلزمات ومنظومات الفحص المخبري، وإعداد آلية خاصة بالمناوبات في منافذ الدولة ومختبراتها الحدودية طيلة أيام العطل الرسمية، إضافة إلى العمل والمناوبة في مختبرات الوزارة المركزية للانتهاء من الفحوصات المخبرية في الوقت المحدد، ولعدم تعطل الإفراج عن الإرساليات السليمة والمطابقة للشروط الصحية المطلوبة.

وأضاف: «ضمن أهدافها الاستراتيجية لتحقيق سعادة المتعاملين وفرت الوزارة منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تشمل الإجراءات كافة المطلوبة من تجار المواشي والموردين لاعتماد إرسالياتهم وتسهيل دخولها للسوق المحلي».

وعلى صعيد إنجاز الفحص البيطري اعتمدت الوزارة عدداً من الفحوص السريعة لبعض الأمراض.