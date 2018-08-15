حملة توعوية على محلات الإطارات والزيوت والدهانات في القوز

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، أول أمس، حملة رقابية توعوية على تجار ومنافذ بيع في منطقة القوز، شملت محلات لبيع إطارات المركبات، وزيوت تزييت المحركات، ومنافذ لبيع الدهانات، فضلاً عن محلات بيع الأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، شملت 9 منافذ بيع لهذه المنتجات.

وقال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة التشريعات الفنية في «مواصفات»، إن الحملة نفذت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في مسعى لدعم تنفيذ الخطة الوطنية للرقابة على الأسواق لعام 2018، إذ تسعى الهيئة من خلالها إلى توعية التجار بأهمية المواصفات القياسية في نشر مفاهيم الأمان والسلامة العامة في المجتمع، من خلال تعزيز وعي التجار بضرورة حصول منتجاتهم على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.

وشرح السعدي أن مفتشي الحملة ركزوا على توعية أصحاب منافذ البيع بالامتناع عن عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، وتعريفهم بأهمية حصولهم على شهادة مطابقة المنتج من الموردين، حيث يعكس ذلك مدى ملاءمة المنتجات للاستهلاك في أسواق الإمارات، وهو مسعى نستهدف من خلاله تعزيز ثقافة شراء المنتجات المطابقة، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف: جاءت الحملة في إطار التعاون بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ودائرة التنمية الاقتصادية، حيث نتعاون مع كافة الجهات المعنية بضبط الأسواق من حيث ضمان تواؤم المنتجات المباعة في الأسواق مع المواصفات واللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة، بهدف حماية الصحة العامة للمستهلكين، وزيادة مؤشرات الأمان في المجتمع.

واعتبر السعدي أن الخطة تهدف إلى بناء القدرات الوطنية للرقابة على الأسواق والتحقق من مواصفات المنتجات لحماية المستهلك.