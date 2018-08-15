استعراض مسيرة تطور «إصلاحية أبوظبي» في مؤتمر بأميركا

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي بوفد برئاسة العميد ركن أحمد علي الشحي نائب مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع، في مؤتمر حول الرعاية المتكاملة للنزلاء نظمته جمعية الإصلاح الأميركية في مدينة «مينيا بوليس» بالولايات المتحدة الأميركية.

واستعرض العميد الشحي مسيرة التطورات الراهنة للمؤسسات العقابية في شرطة أبوظبي، والتي تقدم جميع أوجه الرعاية المتكاملة للنزلاء ضمن منظومة متكاملة من أحدث البرامج، التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتي تسهم في إعادة تأهيلهم بعد انقضاء فترة العقوبة ليصبحوا قادرين على الاندماج في المجتمع والالتزام بالقانون.

وأكد العميد الشحي، أن رسالة المؤسسات العقابية في أبوظبي لا تتوقف على رعاية النزلاء وفق مبادئ حقوق الإنسان، بل تمتد إلى تنظيم عدد من برامج التدريب والتطوير لمهارات منتسبي المؤسسات العقابية والإصلاحية للارتفاع بمستوى الأداء العام، وتمكينهم من أداء رسالتهم الوظيفية على أفضل مستوى.