«مدني العين» تحقق أمنية طفل ليكون رجل إطفاء

المصدر: Ⅶالعين - البيان

بادرت إدارة الدفاع المدني - العين، بتحقيق أمنية وحلم الطفل سيف يحيى صفوان، بأن يكون رجل إطفاء، ومعايشة هذه التجربة الفريدة بكل زخمها لمدة يوم كامل.

وسارعت «الإدارة» بتنظيم برنامج ترفيهي للطفل سيف (عراقي الجنسية)، البالغ من العمر 5 سنوات، تضمّن ارتداءه الزي المخصص لرجل الإطفاء، وتلبية نداء استجابة لبلاغ وهمي، برفقة زملاء الواجب الذين يضحون بحياتهم في سبيل الحفاظ على أرواح الآخرين وممتلكاتهم.

وكان العقيد محمد سعيد النيادي، مدير الإدارة، التقى الطفل برفقة والده، واصطحبه في جولة على أقسام الإدارة، وتعريفه بمهام وواجبات رجل الإطفاء، مقدماً له هدية تذكارية.

وأكد النيادي، الحرص على توثيق التعاون الإيجابي مع فئات المجتمع كافة انسجاماً مع استراتيجية الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي التي تسعى إلى توطيد العلاقة مع جميع قطاعات المجتمع.

وتولّى النقيب محمد مبخوت العامري، ضابط مركز في الإدارة، الإشراف على اصطحاب الطفل في جولة ميدانية، تعرّف خلالها إلى معدات وآليات ومركبات الدفاع المدني. كما شارك في عملية إطفاء «وهمي» مستخدماً خرطوم المياه، بإسناد فرقة الإطفاء، ضمن خطة استجابة لسيناريو «بلاغ حريق وهمي»، تسلّمه الطفل في غرفة العمليات بالإدارة، والتوجّه إلى المكان المحدد بسيارة الإطفاء.