تخريج منتسبي برنامج «قادة الفضاء الإلكتروني» الصيفي

المصدر: دبي - البيان

اختتم مركز دبي للأمن الإلكتروني فعاليات برنامج (قادة الفضاء الإلكتروني) الصيفي الموجه لطلبة المدارس، واحتفل المركز بتخريج الطلبة المشاركين. وتناول البرنامج الموجه للفئة العمرية من 14 - 18 عاماً مجموعة من أهم مبادئ الأمن الإلكتروني التي تضمن أمان الشباب خلال تصفحهم للإنترنت، وتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع منظمة ICDL، وقد حصل المشاركون في نهاية البرنامج على شهادات دولية معترفة صادرة من المنظمة.

وقام حسن عبدالله مدير إدارة الخدمات المساندة بمركز دبي للأمن الإلكتروني بتخريج الطلبة المشاركين وتوزيع الشهادات عليهم خلال حفل أقيم لتكريمهم بهذه المناسبة، وذلك في ختام البرنامج الذي امتد من 22 يوليو وحتى 7 أغسطس 2018.

وقال عبد الله: «يُسعدنا أن البرنامج نجح في تحقيق أهدافه وهو ما لمسناه من خلال المشاركة الفاعلة وتفاعل أبنائنا الطلبة، الذين أصبحوا جزءاً من سفراء حماية الفضاء الرقمي في الإمارات الذي يعتبر مكوناً رئيسياً من البنية التحتية الممكنة لمستقبل دولتنا. وأردنا عبره ملء وقت الفراغ الذي يرافق موسم الإجازات المدرسية بأنشطة ترتقي بمهارات وقدرات الطلبة وزملائهم وحمايتهم أثناء استخدامهم لتكنولوجيا الفضاء الرقمي والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحياة المعاصرة».

وشكر بدوره الطلبة الذين التحقوا في البرنامج وقال: «أدعو جميع الشباب في الدولة للسعي لتثقيف أنفسهم باستمرار بمخاطر العالم الرقمي التي تتطور بسرعة هائلة تساوي أو تسبق التطور التقني في كثير من الأحيان. ونجاح هذه البرامج لا يتوقف بانتهائها ولكن تقع على أولياء الأمور مسؤولية في مختلف أنشطة أبنائهم وندعوهم كشركاء في أن يحرصوا على نقل الحوار من البرامج التي يلتحق بها أبناؤهم إلى المنزل وأن يناقشوهم في محتوى ما اكتسبوه لتعم المعرفة كل أفراد الأسرة والمجتمع ككل.

وقالت الطالبة سارة البلوشي إحدى المشاركات في البرنامج: «سهولة الطرح والأمثلة التطبيقية التي تضمنها البرنامج جعلتني أكثر قدرة على مواجهة أية مخاطر قد أواجهها خلال استخدامي الإنترنت والأجهزة الذكية».