فحوصات طبية وإرشادات توعوية للحجاج في مطار الشارقة الدولي

المصدر: Ⅶالشارقة - عصام الدين عوض

تواصلت وفود حجاج الدولة صباح أمس من المواطنين إلى مطار الشارقة الدولي للتوجه إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، ووزعت هيئة المطار الهدايا على الحجاج، ووفرت وزارة الصحة الفحوصات الطبية اللازمة، إضافة إلى توفير الإرشادات لضمان سلامة الحجاج مع توزيع كتيب الدليل الصحي للحجاج الذي يحتوي على نصائح وإرشادات أثناء وقبل وبعد العودة من الأراضي المقدسة.

وأكد الحجاج أن هيئة المطار هيأت لهم ويسرت إجراءات الخروج بكل أريحية، كما أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وفرت لهم حقائب الحجاج قبيل توجههم إلى الأراضي المقدسة، تحوي نصائح وإرشادات.

وأكد الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة المطار أن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات المبكرة خلال موسم الحج 2018، وذلك من خلال سعيه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك المسافرين في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعاً في عدد المسافرين.