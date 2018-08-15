رأس الخيمة تتزين لاستقبال العيد

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

أنجزت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أعمال تركيب التشكيلات والمجسمات الضوئية لتزيين الشوارع الرئيسية والميادين العامة والجسور في تقليد سنوي تحرص عليه الإمارة، احتفاءً بقدوم عيد الأضحى المبارك، والانتهاء من تجهيز مصليات العيد وعمليات الصيانة والتنظيف لاستقبال الأهالي.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة، أن مشروع تزيين الإمارة أسند لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، والتي بدأت بوضع اللمسات الأخيرة لتركيب المجسمات واللوحات الضوئية على مختلف الميادين والشوارع الرئيسية في الإمارة وفق تصاميم مبتكرة وجديدة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وروعي في التصاميم أن تتماشى مع الأجواء الاحتفالية بالمناسبة وحملت عبارات «عيدكم مبارك».

وأضاف: تأتي عمليات تركيب الإنارة الخاصة بعيد الأضحى ضمن خطة الدائرة لإضفاء البهجة والسعادة على الأجواء الاحتفالية لعطلة العيد، وتضمنت التشكيلات تصاميم بألوان مختلفة لتزيين أشجار النخيل في شوارع الإمارة وخاصة كورنيش القواسم الذي يحظى بتشكيلات مختلفة كونه المقصد السياحي الأول للعائلات والسياح طوال العام، مع التركيز على الشوارع الرئيسية.وأشار الحمادي إلى أن الفرق الهندسية بالدائرة بالتعاون مع هيئة إدارة المخلفات بدأت عمليات صيانة وتنظيف مصليات العيد بمختلف مناطق الإمارة وإجراء التحسينات على المناطق المتضررة.