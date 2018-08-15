«بيت الخير» تنظّم رحلة ترفيهية للأيتام المتفوقين إلى أذربيجان

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظّم صندوق الأيتام في «بيت الخير» رحلة ترفيهية وتثقيفية للأيتام المتفوقين، وعددهم 18 يافعاً إلى دولة أذربيجان، تتراوح أعمارهم بين 14 - 18 سنة، واستغرقت 8 أيام، قضوا فيها أياماً ممتعة لا تنسى.

وكان في وداع الأيتام ومشرفيهم مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، الذي تمنى لهم رحلة سعيدة، مؤكداً على مشرفيهم أن يتوخوا سلامة الأيتام، ويقدموا لهم كل دعم ممكن، حتى يستمتعوا بهذه الرحلة، التي تنظمها الجمعية لهم مكافأة على تفوقهم الدراسي، وتحفيزاً لبقية الأيتام، ليتقدموا في تحصيلهم العلمي، وينالوا مثل هذه الجائزة.

وأضاف العوضي: «نودع أبناءنا إلى دولة أذربيجان، ونحن مطمئنون إلى أننا اتخذنا كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن سلامتهم بعون الله تعالى، وتحقق لهم أقصى ظروف الراحة والمتعة والسعادة، وهذا يأتي ضمن سياسة الجمعية في احتضان الأيتام المواطنين، وتوفير كل دعم ممكن لهم، وقد خصصت الجمعية لهم صندوقاً خاصاً، يهدف إلى توفير التمويل اللازم لمواجهة احتياجات الأيتام في أي وقت، وتنظيم البرامج التثقيفية والتعليمية والترفيهية لهم، وهو الذي مول هذه الرحلة».

وكان في استقبال الأيتام لدى عودتهم إلى أرض الوطن سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، الذي كان حريصاً على أن يصل كل يتيم إلى أهله بأمن وسلام، مؤكداً على خطة الجمعية لإسعاد الأيتام وتنظيم الرحلات المفيدة لهم، وقال: «تقدم الجمعية رعاية متكاملة للأيتام على المستويين الفردي والأسري، وتنظم لهم فعاليات داخلية وخارجية، لتوسيع مداركهم، وإطلاعهم على ثقافات جديدة وعريقة، لذلك تم تنظيم رحلة إلى أذربيجان، تكريماً للمتفوقين منهم، أما زملاؤهم ممن لم يحالفهم الحظ في التميز، فسيتم إلحاقهم بمعاهد متخصصة لرفع مستواهم التعليمي».