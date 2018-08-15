بلدية دبي تناقش ملاحظات تجار المنسوجات والمستأجرين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظمت إدارة علاقات المتعاملين والشركاء بالتعاون مع إدارة الاستثمار ببلدية دبي ملتقى المتعاملين لفئة مستأجري أصول بلدية دبي وفئة مؤسسات تجارة المنسوجات، في إطار فتح باب الحوار والنقاش مع المتعاملين حول أهم ملاحظاتهم واستفساراتهم للوصول إلى إجراءات تحسينية ترفع من مستوى الخدمات.

ورحب محمد مبارك المطيوعي، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال، بالحضور متوجهاً لهم بالشكر على وجودهم، وتلبيتهم الدعوة، كما حضر اللقاء المهندس طالب جلفار، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية، وإبراهيم دشتي، مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء بالإنابة، وعادل الكراني، مدير قسم العناية بالمتعاملين، وسالم بن زايد، مدير قسم الأسواق بالإنابة، وعمر البشر، مدير قسم الاستثمار.

وصرح دشتي بأنه سيتم دراسة جميع احتياجات المتعاملين التي تم حصرها، مؤكداً أن بلدية دبي تعمل دائماً على تطوير خدماتها بما يحقق سعادة المتعاملين، حيث إن هذه الملتقيات تعد من القنوات التي تركز عليها بلدية دبي في التواصل الفعّال مع متعامليها، وذلك حسب دراسات الرضا التي بينت أن الملتقيات من القنوات التي يفضلها المتعامل في التواصل مع بلدية دبي.