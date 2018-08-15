بلدية أبوظبي تعرف بالخدمات الرقمية للبنية التحتية

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة تعريفية وتثقيفية بشأن الخدمات الرقمية الخاصة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وذلك على خلفية الاستعداد لإطلاق خدمات البنية التحتية المتعلقة بتصميم المشاريع واعتمادها على المنصة الذكية لبلدية مدينة أبوظبي.

وحضر الورشة مزودو الخدمات من استشاريين، ومقاولين، ومطورين، وكذلك حضرها مشغلو النظام.

وتطرقت الورشة إلى إطلاق البلدية خدمات رقمية تشمل اعتماد تصاميم البنية التحتية، وجميع مكونات البنية التحتية في مرحلة التصميم، ومرحلة التصميم المبدئي، ومرحلة التصميم النهائي، إضافة إلى خدمات لاعتماد مواد البنية التحتية.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الخدمات الرقمية ستكون على مستوى البلديات الثلاث: بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة، وبلدية العين.

وتأتي الخدمات الإلكترونية الجديدة في مجال خدمات البنية التحتية تجسيداً لخطة دائرة التخطيط العمراني والبلديات الهادفة إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية، وتقديم خدمات عصرية تتناسب مع تطلعات المتعاملين، وتحقق بالوقت ذاته رؤية حكومة أبوظبي في الارتقاء المستمر بالخدمات والاستجابة لمتطلبات تحسين الأداء والتنمية المستدامة.

وأوضحت البلدية أن التحول الرقمي في هذا القطاع يستهدف تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية، متضمنة تصميم البنية التحتية والطرق والحدائق ذات المعايير العالمية، وتأكيد جودة المشاريع وكفاءتها بأقل التكاليف وبشكل مستمر، وتعزيز مبدأ المشاركة والتغيير نحو الأفضل، وتحسين العلاقات الخارجية، وتكوين بيئة عمل إبداعية.