«موانئ دبي العالمية» تشارك في رعاية معسكر راشد الصيفي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شاركت موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات في رعاية الدورة الـ 23 لمعسكر راشد الصيفي الذي يعد من أبرز المبادرات الشبابية على المستوى المحلي والخليجي، لشغل أوقات فراغ الشباب واحتضانهم خلال الإجازة الصيفية وصقل سلوكياتهم وإكسابهم هوايات هادفة، ويتضمن المعسكر أنشطة وبرامج متميزة.

وانضم إلى موانئ دبي العالمية ـ إقليم الإمارات في رعاية المعسكر السنوي كل من «دبي للاستثمار» و«البداد العالمية» و«صحارى للعلاقات العامة».

تأهيل

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة، موانئ دبي العالمية: «يشكل إعداد الشباب وتأهيلهم لصنع المستقبل هاجسا لقيادتنا الرشيدة التي تشجع على توحيد جهود تنمية ورعاية الأجيال الشابة.

ومن خلال دورنا العالمي في حفز نمو المجتمعات، نحرص على تعزيز مساهمة الشباب عبر تأسيس الشراكات الاستراتيجية. وتأتي رعايتنا لمعسكر راشد الصيفي في إطار تقديرنا لأهمية هذه المبادرة في احتضان الشباب وتوجيههم بالاتجاه الصحيح يما يضمن بناء قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والأدوات التي تجعل منهم مواطنين مسؤولين قادرين على مواجهة التغيرات وبناء مستقبلهم وتلبية تطلعات قيادتنا لمستقبل مشرق مستدام».

من جهتها تدعم دبي للاستثمار، من خلال جامعة البلمند دبي التابعة لها، مخيم راشد الصيفي في نادي الهوايات بدبي. وقالت في بيان لها: «تفخر دبي للاستثمار بدعم مخيم راشد الصيفي في نادي الهوايات، والذي يهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية للشباب والأطفال في الإمارات.

وتمثل هذه المبادرة جانباً من مهمة دبي للاستثمار وجامعة البلمند دبي، لتشجيع الشباب على التعلم والمشاركة في الأنشطة الإبداعية والتعليمية المحفزة خلال أشهر الصيف. إن هذا الدعم يبرز التزام الشركة تجاه المجتمع كمساهم مستدام في الأنشطة والمبادرات المجتمعية».