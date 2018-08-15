«إسعاف دبي» و«تعاونية الاتحاد» توزعان 1000 حقيبة هدايا على الحجاج

المصدر: Ⅶدبي - البيان

باشرت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، في توزيع 1000 حقيبة هدايا على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة من مطار دبي الدولي، ضمن مبادرة هدايا الحجاج 2018، التي تهدف للإسهام بترسيخ مبادئ ومفاهيم التكاتف المجتمعي والخيري والإنساني.

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وقال عيسى الغفاري المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالإنابة إن المؤسسة تحرص سنوياً على المشاركة ودعم البعثة الرسمية للحج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المؤسسة وتعاونية الاتحاد نفذتا مبادرة «هدايا الحجاج».

وقال سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق «تنفذ تعاونية الاتحاد مبادرة هدايا الحجاج للعام الثالث على التوالي، حيث يأتي ذلك في إطار إسعاد المجتمع والإسهام بتعزيز القيم الحميدة بين أفراده والتلاحم والترابط إضافة إلى غرس العادات والتقاليد الإيجابية».