مواقف الشارقة مجانية لخمسة أيام

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن المواقف ستكون مجانية لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الأحد 19 الجاري، ولغاية الجمعة 24 الجاري، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وهي مناطق شارع الحصن (مجمع البنوك) في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة (سوق الطيور) في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش (البحيرة) من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1و2و3، كما ستستمر البلدية في مخالفة كل من يسيء استخدام المواقف كالوقوف المزدوج وغيرها من المخالفات.

وتحرص بلدية مدينة الشارقة على توفير كل الخدمات والتسهيلات للجمهور، وتتمنى لهم عيداً سعيداً مباركاً وقضاء أجمل الأوقات.

يشار إلى أن بلدية الشارقة، بدأت مؤخراً إخضاع بعض المواقف للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية، في خطوة قامت بها البلدية لتنظيم عملية استخدام المواقف، وتوفير أكبر عدد منها في المناطق الحيوية في الإمارة، واستجابة لرغبة قطاع كبير من المتعاملين.