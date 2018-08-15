محمد الشرقي: شبابنا يلعبون دوراً محورياً في بناء الوطن

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في بناء نهضة الوطن ودعم مسيرة تنميته الشاملة، وأهمية تطوير قطاع العمل الشبابي في الدولة وإثراء حركته لتحقيق التقدم المعرفي والتكنولوجي والحضاري. جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح أمس لأعضاء مجلس الفجيرة للشباب في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة.

واطلع سموه على المبادرات والمشاريع الرئيسية التي عمل عليها مجلس الفجيرة للشباب منذ بداية دورته في نوفمبر الماضي، واستمع إلى شرح تفصيلي حول المشاريع الشبابية ونتائجها التي تواكب توجهات الدولة واستراتيجيتها في الجانب التعليمي والوظيفي والتثقيفي وريادة الأعمال. كما استعرض المجلس إحصاءات مشاركاته في إمارة الفجيرة وخارجها، والمؤسسات المحلية والحكومية الداعمة للمجلس لتنفيذ مبادراته التي تستهدف الشباب، وترمي إلى توجيه طاقاته لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في جميع المجالات. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.