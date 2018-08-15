سيف بن زايد: رعاية محمد بن زايد للشباب تؤتي ثمارها كل حين

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في رعاية الشباب تؤتي ثمارها كل حين، مشيراً سموه إلى اختيار الطالبة الإماراتية فاطمة الكعبي أفضل ممثل دولة على مستوى العالم بين 1000 منافس من 100 دولة في مجلس الأمم المتحدة للشباب.

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ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر» صورة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مصافحته الطالبة فاطمة الكعبي معلقاً سموه: «هذا ما زرعته يداك سيدي القائد، وها هي جهودكم سيدي تؤتي ثمارها كل حين.. الإماراتية فاطمة الكعبي أفضل ممثل دولة على مستوى العالم بين 1000 منافس من 100 دولة في مجلس الأمم المتحدة للشباب».