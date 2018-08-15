شرطة أبوظبي تكرّم 10 منتسبين متميزين

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شرطة أبوظبي، 10 من منتسبيها من الضباط والأفراد، تقديراً لأدائهم المتميز في حفظ الأمن، والإسهام في تطوير منظومة العمل الشرطي الحديث.

وأكد العميد سالم حمود البلوشي، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، حرص شرطة أبوظبي على تكريم المتفوقين، وتحفيزهم على مواصلة الارتقاء بالعمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات المتقدمة.

وأثنى خلال لقائهم، على كفاءتهم في أداء الواجبات على الوجه الأكمل، معتبراً إيّاهم مثالاً في التميّز والبذل والعطاء يُحتذى به من قبل زملائهم، وحثهم على مضاعفة الجهود موضحاً أن التكريم، جاء في سياق تعزيز قيم السعادة الإيجابية لدى العاملين، للارتقاء المستمر بكفاءة العمل المؤسسي، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور.