إنجاز 127 ألف معاملة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة في يوليو

المصدر: Ⅶدبي - وام

أنجزت وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 127 ألف معاملة لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة تقدم بها المتعاملون من خلال مراكز الخدمة «تسهيل» و«تدبير» ومكاتب الطباعة المعتمدة من الوزارة على مستوى الدولة في شهر يوليو الماضي.

وأكد خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، حرص الوزارة على تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المتعاملين وتحقق سعادتهم، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والمعايير التشغيلية لعمل مراكز الخدمة، وبما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وأوضح خوري، أن الوزارة أنجزت خلال شهر يوليو الماضي 127 ألف معاملة شملت 30499 معاملة في أبوظبي 25600 معاملة في العين 23551 معاملة في دبي 17939 معاملة في الشارقة 9996 معاملة في رأس الخيمة 6897 معاملة في الفجيرة 4998 معاملة في عجمان 3369 معاملة في أم القيوين و3850 في منطقة الظفرة.

وأشار إلى أن المعاملات المشار إليها تنوعت ما بين إذن دخول جديد وتجديد واستخراج تصاريح عمل جديدة واستخراج عقود عمل جديدة وتجديد وإلغاء عقود أخرى إلى جانب طلبات فتح ملفات وأخرى لتعديل أوضاع عمالة مساعدة، إضافة إلى تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل.

حرص

وقال خوري: إن 50 % من المعاملات المشار إليها تم إنجازها من قبل الوزارة في أقل من ساعة، بينما استغرق إنجاز المعاملات الأخرى بين ساعة و72 ساعة، وذلك وفقاً لطبيعة المعاملة الواردة إلى الوزارة التي تعمل على إرسال المعاملات المنجزة إلى شركائها في الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب المعنية لإتمام الإجراءات المطلوبة.

وبيّن أن الوزارة حرصت خلال كافة مراحل الانتقال التدريجي لملف العمالة المساعدة إليها على تنويع قنوات تقديم خدمات تسليم وطباعة المعاملات أمام المتعاملين عبر مراكز الخدمة «تسهيل» وبعض مكاتب الطباعة المعتمدة، وذلك بالتوازي مع تقديم كافة الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة من خلال مراكز الخدمة «تدبير» التي تم افتتاحها حتى الآن والبالغ عددها 17 مركزاً تقدم الخدمات عبر 4 باقات تم تصميمها بما يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات الأسر وأصحاب العمل وبأسعار محددة السقوف.

«تدبير»

أكد خليل خوري أن خدمات «تدبير» تشمل توفير مركز دعم متخصص لضمان توازن العلاقة بين طرفي العلاقة وتوجيه وتوعية الطرفين بالحقوق والواجبات، ولفت إلى أنه سيتم مع نهاية العام الجاري افتتاح 12مركزاً آخر للخدمة «تدبير»، والتي تعمل وفق ضوابط ومعايير وشروط وهوية مرئية موحدة من شأنها توفير هذه الخدمات في وقت واحد وفي مكان واحد.