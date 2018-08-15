البلديات تكثف حملاتها للالتزام بمعايير الصحة والسلامة

المصدر: Ⅶدبي، العين، دبا الفجيرة - وام

كثفت البلديات في الدولة استعداداتها لمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث وضعت خططاً متكاملة للرقابة على كل المنشآت المتعلقة بالصحة العامة والسلامة للجمهور، وتشمل صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ومراكز الألعاب والمقاهي والمطاعم، والمسالخ وأماكن بيع الأضاحي.

دبي

وأوضح المهندس رضا سلمان مدير إدارة الصحة والسلامة ببلدية دبي، أن الإدارة علاوة على حملاتها الدورية على مراكز الصالونات انتهت من إعداد حملة توعية كبيرة سيقوم بها فريق التوعية والتثقيف بالإدارة حول تطبيق منتجي، وستشمل مقتطفات توعية لمرتادي الصالونات يتم نشرها على قنوات التواصل الاجتماعي للبلدية للتأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية عبر التطبيق، بما في ذلك المستحضرات التجميلية والعطور قبل شرائها للعيد.

العين

وواصلت مسالخ بلدية مدينة العين حملتها لتوعية الجمهور، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك حول أهمية الذبح في المسالخ ضمن طاقم مؤهل فنياً وصحياً؛ للحفاظ على سلامة المجتمع.

وقال حسن الكعبي رئيس قسم المسالخ ببلدية مدينة العين إن إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة العين رفعت عدد الأطباء العاملين في المسالخ لاستيعاب كثافة الذبح في هذه الفترة.

دبا الفجيرة

وأنهت بلدية دبا ممثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة كل التجهيزات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث قامت ببرامج عدة طوال إجازة العيد تشمل حملات وجولات تفتيشية مكثفة.

وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام البلدية: تم وضع خطة تشغيلية لاستقبال وذبح الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

5000

نظمت إدارة الصحة العامة حملة توعية بمخالفات الذبح خارج المسالخ، والذي يشكل خطراً على الصحة العامة ويعرّض المخالفين للغرامات المالية. وتشمل المخالفات ذبح وتجهيز المواشي بجميع أنواعها خارج المسالخ المرخصة وتبلغ غرامتها 5000 درهم مع التحفظ على الذبائح والتصرف فيها والذبح في غياب الطبيب داخل المسلخ.