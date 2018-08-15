جلسة حوارية للاستفادة من الجمعيات الشبابية

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الإمارات لبيوت الشباب، جلسة حوارية بعنوان «مساحات آمنة للشباب»؛ لمناقشة كيفية استفادة الأشخاص من الجمعيات الشبابية، وذلك بمقر الجمعية وبمشاركة عدد كبير من أعضاء الجمعيات الشبابية.

وقال جاسم رجب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الشباب هم العنصر الأهم لتقدم الأمم والشعوب، وبجهود الشباب يمكن قيادة الأمم للنجاح والتطور المستدام، مشيراً إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى تنمية القيم والمهارات لدى الشباب، والتي تسهم في تحقيق السلام والتعايش السلمي.

من جانبه، قال عبدالعزيز الأفخم: إنه بينما يحتفي العالم بالشباب تحتفي الإمارات بهم كل يوم من خلال دعمهم وتمكينهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء وتنمية مجتمعهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى آرائهم.